Житель Бурятии зарезал шурина из ревности

Житель поселка Селенгинск ударил ножом двоюродного брата сожительницы за то, что тот выказывал ей свою любовь.
В тот день сожители, мать женщины и ее двоюродный брат распивали спиртное. За столом мужчина приревновал гражданскую жену к брату. Дело в том, что родственник постоянно говорил сестре, какая она у него красивая и как он ее любит. Сожителя женщины это напрягало, в какой-то момент он вышел из себя и ударил родственника жены ножом.
- Удар пришелся в грудную клетку, ножом оказалось повреждено сердце, смерть наступила моментально, - сообщает Цыренжап Доржиев, следователь СО по Кабанскому району СУ СК РФ по РБ.
35-летний обвиняемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сейчас в отношении него проводят экспертизу, которая даст ответ, повлияло ли его расстройство на совершение преступления. На период следствия он арестован.
Обвиняемый в убийстве свою вину признает, но утверждает, что момента удара не помнит. Известно, что ранее он был судим за кражи, угрозы убийством. Характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртным. Погибший редко бывал в гостях у сестры. Он также неоднократно судим, недавно освободился из мест заключения.
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/
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