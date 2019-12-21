Улан-удэнец отмстил обидчику, повредив дверь его автомобиля

27-летний мужчина будет привлечен к уголовной ответственности за повреждение имущества



Дознавателем отдела полиции №1 Управления МВД России по г. Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего горожанина, подозреваемого в умышленном повреждении имущества. Противоправное деяние гражданин совершил на почве внезапно возникших неприязненных отношений.



- Злоумышленник, находясь на парковке у ночного клуба в Железнодорожном районе в ночное время, повредил дверь автомобиля гражданину, с которым перед этим конфликтовал из-за незначительного повода. Ущерб составил 8 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.



Подозреваемый не работает, ранее судим.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.







