СМИ Бурятии назвали убийцей полицейского, непричастного к расправе над девушками 17 лет назад

Накануне следственным управлением было распространено сообщение о задержании в Кабанском районе бывшего и действующего сотрудников полиции, обвиняемых в убийстве двух местных жительниц, совершенном более 17 лет.
Напомним
, по данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали в местность «Клюквенная падь», расположенную в лесном массиве в 4-х километрах от автодороги «Иркутск-Чита» на территории Кабанского района Республики Бурятия, где стали употреблять спиртные напитки. Во время застолья между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора, в ходе которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими.
В настоящее время в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из них до сих пор работает полицейским в том же отделе полиции, другой – является пенсионером органов внутренних дел и трудится на местном предприятии в службе безопасности. Помощь в изобличении и задержании злоумышленников оказывали сотрудники ОРЧ СБ МВД Бурятии и УФСБ Бурятии. С ними во взаимодействии по уголовному делу сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение полной картины всех преступлений и сбор доказательственной базы. Проверяются версии о причастности к преступлению еще ряда сотрудников полиции.
"Одновременно с этим в средствах массовой информации стали активно распространяться сведения о том, что следствием задержан "39-летний Владимир Казадаев, возглавляющий управление уголовного розыска на транспорте МВД по ЦФО". Следственное управление СК России по Республике Бурятия опровергает эту информацию. Она не соответствует действительности"
, - сообщили в ведомстве.
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/
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