В Улан-Удэ горит двухэтажный жилой дом, есть погибшие

Из квартиры огонь перекинулся на крышу и распространился на площади 150 кв метров



Сегодня вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании двухэтажного многоквартирного дома по ул. Денисова в г. Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения горели две квартиры с переходом огня на крышу дома. Объявлен 2 ранг сложности.



"На месте пожара обнаружено тело женщины 1975 года рождения, мужчина 1981 года рождения передан врачам скорой медицинской помощи. Из дома эвакуировано 10 человек", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



По оперативным данным пожар локализован на площади 150 кв.м. Задействовано 24 человека личного состава и 8 единиц пожарной техники, сообщили в ведомстве.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

