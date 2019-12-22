22.12.2019
В Улан-Удэ горит двухэтажный жилой дом, есть погибшие

В Улан-Удэ горит двухэтажный жилой дом, есть погибшие

Из квартиры огонь перекинулся на крышу и распространился на площади 150 кв метров

Сегодня вечером на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании двухэтажного многоквартирного дома по ул. Денисова в г. Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения горели две квартиры с переходом огня на крышу дома. Объявлен 2 ранг сложности.

"На месте пожара обнаружено тело женщины 1975 года рождения, мужчина 1981 года рождения передан врачам скорой медицинской помощи. Из дома эвакуировано 10 человек", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

По оперативным данным пожар локализован на площади 150 кв.м. Задействовано 24 человека личного состава и 8 единиц пожарной техники, сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии
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