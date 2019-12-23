В Улан-Удэ потушили крупный пожар в жилом доме

Крупный пожар в жилом доме на улице Денисова в Улан-Удэ ликвидировали около 22 часов 22 декабря, сообщили в МЧС Бурятии. Площадь пожара составила 150 кв. м. Обстоятельства и причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.
Напомним, вечером 22 декабря на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о загорании двухэтажного многоквартирного дома
. На момент прибытия первого подразделения пожарных горели две квартиры, огонь перешел на крышу дома. Пожару присвоили 2-й ранг сложности.
На месте пожара было обнаружено тело 44-летней женщины, 38-летний мужчина передан врачам скорой помощи. Всего из дома эвакуировали 10 человек.
Фото: МЧС Бурятии
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