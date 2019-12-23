В Улан-Удэ потушили крупный пожар в жилом доме

На пожаре погибла 44-летняя женщина





Крупный пожар в жилом доме на улице Денисова в Улан-Удэ ликвидировали около 22 часов 22 декабря, сообщили в МЧС Бурятии. Площадь пожара составила 150 кв. м. Обстоятельства и причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.