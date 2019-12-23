23.12.2019
В Бурятии с «черных лесорубов» взыскали полтора миллиона рублей

В Бурятии с «черных лесорубов» взыскали полтора миллиона рублей

Мужчин осудили за масштабные незаконные рубки

В декабре 2018 года Гусиноозерский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти местных жителей. Их признали виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере) и приговорили к срокам до 4 лет лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, виновные причинили ущерб лесному фонду на сумму 1,5 млн. рублей. К ним был предъявлен иск о возмещении ущерба.

«Гусиноозерский городской суд удовлетворил иск прокурора и вынес решение о взыскании с ответчиков в солидарном порядке суммы ущерба. Апелляционным определением Верховного суда Бурятии жалоба одного из ответчиков оставлена без удовлетворения, решение суда – без изменения», сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: «Номер один»
черные лесорубы
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