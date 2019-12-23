В Бурятии сельского чиновника заподозрили в служебном подлоге

Он незаконно «скостил срок» осужденному





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, специалист администрации поселения «Хоринское», являясь ответственным за исполнение осужденными наказания в виде обязательных работ, внес заведомо ложные сведения в табель учета отработанного времени в отношении одного из осужденных. Это повлекло уменьшение срока отбытия назначенного судом условного наказания.

Материалы проверки прокуратуры поступили в полицию, где в отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Проводится предварительное расследование.Фото: «Номер один»