В Улан-Удэ «Туарег» протаранил автомобиль дорожных рабочих и сбил двух человек

Виновник аварии отказался от освидетельствования





Крупное ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье в районе дома №156 на ул. Трубачеева в Улан-Удэ. 35-летний водитель автомашины «Фольксваген Туарег» на полном ходу врезался в стоящую газель «Газель» дорожных рабочих, после чего сбил одного из них.





В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель «Газели», который в момент удара находился перед своей машиной, а также 30-летний рабочий и 20-летняя пассажирка иномарки.





Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель «Туарега» отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.Фото: ГИБДД Бурятии, vk.com/dtp_03