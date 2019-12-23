Житель Улан-Удэ дважды ударил сожительницу ножом

После расправы злоумышленник сам вызвал скорую





Ночью 20 в полицию Улан-Удэ поступило сообщение из больницы, куда поступила пьяная 40-летняя горожанка. У женщины были два ножевых ранения – в грудь и в живот.

Как сообщили в МВД Бурятии, ранения женщина получила в ходе конфликта со своим 46-летним сожителем. Мужчина нанес ей два удара ножом в ходе распития дома спиртного и возникшей ссоры, после чего вызвал скорую.Подозреваемый ранее не судим, не работает. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»