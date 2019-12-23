В Улан-Удэ возле колонии строгого режима задержали арбалетчиков

К стрелам были примотаны свертки с наркотиками





20 декабря на прилегающей территории к ИК-2 сотрудники УФСИН России по Бурятии задержали автомобиль, в котором находились двое мужчин 39 и 18 лет. В ходе досмотра в машине обнаружили арбалет и три стрелы с примотанными полимерными свертками на конце. В них находились наркотики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Спустя два дня около этой же колонии задержали 27-летнего мужчину. При себе у него был обнаружен и изъят сверток, в котором находились 21 мобильный телефон.







Задержанных мужчин передали в полицию для принятия правового решения.По данному факту администрацией колонии проводится проверка. Материалы направлены в мировой суд для привлечения гражданина к административной ответственности.Фото: УФСИН Бурятии