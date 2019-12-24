Житель Бурятии избил и ограбил женщину

Потерпевшая отказалась дать ему денег в долг





В Баргузинском районе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии задержали местного жителя, подозреваемого в грабеже с применением насилия.

Вечером от жительницы села Усть-Баргузина поступило заявление о том, что дома ее избил знакомый, похитил деньги и сотовый телефон.53-летнего подозреваемого, жителя того же села, задержали у него дома. Похищенное частично изъято. Как выяснилось, мужчина является сожителем сестры потерпевшей. Вместе они пришли к ней домой, чтобы занять денег. Однако женщина отказалась давать в долг. Тогда мужчина избил ее, забрал 2000 рублей и телефон.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии