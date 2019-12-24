В Бурятии матери насмерть задавили 14 младенцев

В республиканском минздраве бьют тревогу





В Бурятии за последний месяц каждую неделю регистрируются случаи придавливания младенцев во сне, сообщили в республиканском минздраве. Последний случай произошел накануне в Закаменском районе. А неделей ранее в Улан-Удэ мама насмерть придавила 28-дневного ребенка.

Глава Минздрава Бурятии Дамбинима Самбуев поручил усилить информационно-разъяснительную работу с молодыми родителями по уходу за новорожденными детьми. По причине механической асфиксии в уходящем году погибло 14 маленьких детей, а в прошлом году было 13 таких случаев. Это придавливание ребенка во сне материнской грудью или телом, когда дыхательные пути малыша перекрываются, и он погибает от асфиксии.Родители в момент выписки из роддома в обязательном порядке получают инструкции и рекомендации по уходу за младенцем. Одним из первых пунктов значится запрет на сон в одной кровати с новорожденным. В большинстве трагических случаев женщины уснули во время кормления детей.Врачи призывают не пренебрегать правилами ухода за новорожденными детьми и рекомендациями специалистов.Фото: pixabay.com