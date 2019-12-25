В Бурятии заведующая детсадом выгнала сторожа, чтобы устроить на его место мужа

В отношении женщины возбудили уголовное дело





Прокуратура Тункинского района Бурятии провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его трудовых прав. Мужчина был трудоустроен в Туранском детском саду в должности сторожа.

«Вопреки Трудовому Кодексу РФ в отсутствие письменного заявления работника заведующая детским садом вынесла приказ о предоставлении ему отпуска без сохранения зарплаты. После чего работодатель временно приняла на указанную должность своего супруга», рассказали в надзорном ведомстве.Материалы прокурорской проверки поступили в Тункинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Бурятии. По результатам их рассмотрения в отношении заведующей детским садом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Проводится предварительное расследование.Фото: «Номер один»