В Бурятии сотовый оператор получил землю по поддельному документу

Кто состряпал фальшивку, сейчас разбирается следствие





ЗАО «Байкалвестком» использовало для размещения оборудования мобильной сотовой связи земельный участок в селе Михайловка Закаменского района, полученный на основании поддельного документа. Он был подписан от имени бывшего главы сельского поселения «Михайловское», на том момент уже не являвшегося должностным лицом, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Материалы прокурорской проверки направлены в полицию. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, использование заведомо подложного документа). Проводится предварительное расследование.Фото: «Номер один»