В Бурятии риелтор получила «условно» за мошенничество с недвижимостью

Женщина похитила у клиентки более 400 тысяч рублей





Иволгинский районный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы агентства недвижимости. Женщина обвинялась в мошенничестве в крупном размере.

«Риелтор, действуя на основании доверенности от ООО «Золотой Дракон», в мае 2017 года заключила с жительницей Улан-Удэ договор целевого займа для покупки последней жилого дома с использованием материнского капитала. После поступления денег на счет покупателя подсудимая составила фиктивный договор хранения денежных средств, которыми впоследствии распорядилась по своему усмотрению. Сумма похищенного составила 408 тыс. рублей», сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал женщину виновной и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с виновной материального ущерба.Фото: «Номер один»