В Улан-Удэ мнимая онкобольная вытянула из мужчины четверть миллиона

Мошенницей оказалась вполне здоровая замужняя сельчанка





Мухоршибирский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере.

Заявление о краже денег обманным путем поступило в полицию от 38-летнего жителя Улан-Удэ в апреле. Он рассказал, что в течение почти двух лет перечислял деньги женщине, якобы, страдавшей онкологическим заболеванием. Ущерб превысил 250 тысяч рублей.С «улан-удэнкой» потерпевший познакомился в «Одноклассниках» в конце 2014 года и начал переписку. Симпатизируя своей новой знакомой, он, узнав, что та «больна раком крови», из сочувствия стал переводить ей суммы на банковский счет. Женщина не раз упоминала о необходимых ей дорогостоящих лекарствах и процедурах, использовала иные надуманные предлоги.Спустя два года подруга по переписке, с которой он к тому времени рассчитывал на серьезные отношения, перестала выходить на связь. Поиски ее по местам работы и жительства результата не дали: сообщенные сведения оказались ложными. Мужчина, поняв, что его обманули, обратился в полицию.Подняв сведения о банковском счете, куда перечислялись суммы, правоохранители установили личность возможной подозреваемой. В результате ее задержали в Мухоршибирском районе. Злоумышленницей оказалась замужняя 39-летняя местная жительница. Женщина работала сторожем и имела взрослую дочь. Ранее она не судима.Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно. Ущерб осужденная частично возместила, сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»