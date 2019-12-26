В Бурятии водитель отвез сбитую женщину в больницу и сбежал

Мужчина не знал, что место ДТП покидать нельзя





ДТП произошло около 10 часов утра 25 декабря на привокзальной площади в Северобайкальске. 48-летний водитель автомобиля «УАЗ-374195» сбил 67-летнюю женщину, после чего доставил пострадавшую в больницу и скрылся.

Когда мужчину нашли сотрудники ГИБДД, он пояснил, что не знал о необходимости сообщать о ДТП в правоохранительные органы. За оставление места ДТП водителя привлекли к административной ответственности, сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии