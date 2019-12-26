В Улан-Удэ магазинного вора удалось поймать только с третьей попытки

Мужчина похитил бритвенные принадлежности на 8 тысяч рублей





Накануне в одном из продуктовых магазинов Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. На место происшествия прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

Сотрудники службы безопасности магазина пояснили, что один и тот же мужчина совершает у них кражу уже по меньшей мере в третий раз. До этого он приходил в октябре и ноябре, однако задержать его с поличным охранникам не удалось.Когда мужчина пришел в третий раз, работники магазина внимательно наблюдали за ним, в том числе и по системе видеонаблюдения. В результате воришку задержали на выходе с похищенными бритвенными принадлежностями на сумму свыше 8 тысяч рублей.Задержанным оказался ранее судимый 32-летний житель Улан-Удэ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии