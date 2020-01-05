В Бурятии в 2019-м произошла череда трагедий с детьми

Малыши стали жертвами взрослой беспечности



Страшные происшествия происходили один за другим. Только за последний месяц одного ребенка убил упавший телевизор, второй погиб после обширного ожога кипятком, третьего малыша нашли в пасти у собак. Две маленькие девочки, забытые родными ночью на улице, чуть не замерзли в снегу. Этот список, к сожалению, продолжается.



Происшествие с батутом



По статистике, по данным на 1 декабря, за минувший год в республике от внешних причин (не связанных с болезнями) погибло 75 детей. Почти столько же (80 ребят) умерло в 2018 году. Дети погибают в ДТП, на воде и в огне. Их убивают и пытаются убить. За минувший год, по данным статистики, 15 детей добровольно ушли из жизни.



Преступная халатность взрослых – наиболее частая причина трагедий с детьми. Самым ярким примером тому стало происшествие с надувным батутом, случившееся в Улан-Удэ 30 мая. В тот день порыв ветра опрокинул аттракцион, на котором играли дети. В итоге пострадали пятеро детей в возрасте от трех до семи лет, четверо из них попали в реанимацию с различными травмами.



Оказалось, аттракцион не был должным образом закреплен: он крепился веревками к опорам, представляющим собой автомобильные покрышки, залитые бетоном. Против владельца батута было возбуждено уголовное дело, которое, к слову, до сих пор расследуется.



Жертвы взрослых



В 2019 году дети не раз становились жертвами преступлений. Минувшим летом 32-летний житель поселка Зеленый жестоко избил своего двухлетнего сына из-за того, что ребенок плакал. После чего поднял малыша и с силой швырнул в стену. В тяжелом состоянии малыша доставили в больницу, где врачам удалось спасти ему жизнь. За покушение на убийство ребенка отец получил девять лет строгого режима.



В августе жительница Иволгинского района в пьяном виде пару раз уронила годовалого сына на землю и ввиду опьянения не заметила, что малыш ударился головой об обломки кирпичей. На следующее утро женщина обнаружила ребенка мертвым. Испугавшись, она спрятала тело сына в один из отсеков дивана, после чего ушла из дома и почти неделю не возвращалась, заливая горе алкоголем. Тело ребенка обнаружила сестра горе-матери и сообщила в полицию. Суд признал мать виновной в причинении смерти по неосторожности малолетнему сыну и приговорил к полутора годам ограничения свободы.



Несчастные случаи



Несколько детей в 2019 году погибло на пожарах. 12 октября в одной из квартир поселка Сагаан-Нур при пожаре погибли пять человек, в том числе пятилетний мальчик и двухмесячная девочка. Через два дня огненная трагедия произошла в поселке Турунтаево, где в отсутствие многодетной матери загорелся дом. В итоге двое малышей, 4 и 5 лет, спаслись, 11-месячный мальчик погиб.



Из-за недосмотра взрослых в уходящем году едва не погиб пятилетний мальчик. Во время прогулки он упал в канализационный колодец, в котором провел ночь, пока его не нашли полицейские. К счастью, малыш не пострадал. Мать ребенка привлечена к административной ответственности. В мае в результате несчастного случая погибли двое малышей – двухлетняя девочка из Прибайкалья утонула в баке с водой у себя дома, а пятилетний мальчик в поселке Каменск попал под грузовой поезд.



Оставили в снегу



Но больше всего трагедий с детьми произошло в конце года. Так, в Заиграевском районе с началом зимы произошли два аналогичных несчастных случая с маленькими девочками. Обеих родные забыли на улице, оставив ночевать в снегу. Полуторагодовалая малышка из Новоильинска уже заснула от холода, когда ее утром случайно заметила проходившая мимо женщина. Девочку с трудом привели в чувство, оказалось, она провела несколько часов на морозе без варежек. Врачи диагностировали у нее обморожение подушечек пальцев на обеих кистях. Малышке грозила ампутация, но, к счастью, медикам удалось сохранить ребенку пальчики.



Второй случай с потерянным ребенком произошел спустя несколько дней. Утром на окраине СНТ «Солнечный» случайный прохожий заметил в снегу недалеко от остановки трехлетнюю девочку, на которой не оказалось обуви. Мужчина отвез малышку в больницу, где ее сразу определили в реанимацию. У ребенка было обморожение стоп второй степени. К счастью, хирургического вмешательства не потребовалось, врачи спасли малышке ноги. Сейчас ребенок уже выписан из больницы и находится дома.



Оказалось, ночью ее потерял названый дедушка. Он вместе малышкой вернулся из гостей домой, но ключей от ворот у него не оказалось. Тогда пьяный мужчина перелез через забор, а про внучку забыл - зашел в дом и уснул. По обоим случаям Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».



3 декабря Бурятию взволновала очередная трагедия с ребенком. В Баргузинском районе годовалый мальчик во время игры с кошкой нечаянно задел шнур от электротермоса и вылил кипяток на себя. С ожогами более 75% тела он поступил в больницу, где спустя 10 часов скончался.



Нехорошие квартиры



7 декабря в Улан-Удэ пятилетний ребенок выпал из окна второго этажа. Накануне вечером родители уложили мальчика спать, а сами закрыли квартиру и ушли в гости. Ночью мальчик проснулся и стал искать родных. Двери оказались заперты, поэтому он отправился на поиски родителей через окно. Ночью ребенка обнаружил прохожий и вызвал медиков. К счастью, малыш остался жив и отделался лишь травмами. Родители ребенка привлечены к административной ответственности.



8 декабря стало известно о трагедии в Северобайкальске, где жертвой семейной драмы стал 11-месячный малыш. Мальчик почти сутки провел в квартире рядом с убитыми родителями. По предварительной версии следствия, в ночь с 6 на 7 декабря женщина выстрелила из травматического пистолета в голову мужа, а когда поняла, что убила его, таким же способом свела счеты с жизнью. Несколько часов заплаканный малыш находился в кроватке без воды и пищи. Когда его доставили в больницу, он выглядел крайне уставшим. Мальчика забрали к себе родные, по факту гибели его родителей возбуждено уголовное дело.



Врачи бессильны



10 декабря в больницу с многочисленными повреждениями головы поступил 8-месячный малыш. Накануне родители ребенка выпивали, а затем поссорились. Пьяный отец схватил пластиковое ведро и несколько раз ударил им жену и ребенка, который был у нее на руках. В итоге около пяти ударов пришлось по груди и голове малыша. Отец ребенка арестован, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Решается вопрос о лишении родителей прав на сына.



На следующий день, 11 декабря, в Курумканской ЦРБ скончался двухлетний ребенок. В тот день 22-летняя мама мальчика учила сына танцевать. Во время очередного движения ребенок задел неустойчивый стол, на котором находился тяжелый кинескопный телевизор. Стол перевернулся, и телевизор упал на голову ребенка. Малыша отвезли в больницу, где спустя четыре часа он скончался.



Никакой защиты



16 декабря республику потрясла очередная жуткая история – в Гусиноозерске в пасти собаки местные жители увидели тело новорожденного ребенка. Вскрытие показало, что ребенок родился доношенным, а содержимое желудка свидетельствовало, что мать перед смертью кормила малыша. Следственный комитет возбудил уголовное дело, мать ребенка пока не найдена.



Еще одно происшествие с малышом случилось 17 декабря. Полуторагодовалый ребенок сунул руку в работающую электромясорубку. К счастью, серьезных травм малышу удалось избежать – его пальцы остановились всего в сантиметре от ножа. Но рука малыша оказалась в тисках. Спасателям пришлось гидравлическим инструментом разрезать мясорубку, чтобы освободить малыша.



Трагедии с детьми происходят с пугающей регулярностью, но в некоторых случаях тяжелых последствий можно было избежать. Если отмести несчастные случаи, то в сухом остатке остается большой пласт происшествий, где в гибели детей виноваты взрослые. Однако системная работа в республике по линии защиты детей не ведется. Несмотря на это, недавно уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Татьяна Вежевич была награждена нагрудным знаком МЧС России «За отличие». Кроме того, Вежевич награждена почетной грамотой «за добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в дело поддержки семьи и детства».



Любовь Ульянова, «Номер один».