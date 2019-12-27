В Бурятии лесоруб-«стахановец» получил 3,5 года колонии строгого режима

Для увеличения выработки мужчина незаконно спилил почти сто деревьев





Хоринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

«Местный житель работал у индивидуального предпринимателя на заготовке леса. Для увеличения объема заготовленного материала он незаконно спилил 92 дерева. Ущерб составил 680 тыс. рублей», сообщили в прокуратуре Бурятии.С учетом непогашенной судимости суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии строгого режима. Также с него взыскан причиненный ущерб.Фото: «Номер один»