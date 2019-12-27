В Улан-Удэ завершают аварийные работы на котельной Минобороны

На место аварии выезжал мэр города





На ведомственной котельной Минобороны в поселке «Звездный» на данный момент ведутся работы по замене форсунки. При ремонтных работах подогрев сетевой воды производится на резервном котле. Сейчас показатели снижены, однако температура теплоносителя поддерживается. Ориентировочно до 13.00 ремонтные работы завершатся, показатели будут восстановлены, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

Напомним, утром 26 декабря на котельной в посёлке «Звездный» произошла авария - вышли из строя дымоход и форсунка, из-за чего упала температура в квартирах.На котельную выехал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, чтобы лично проверить ход работ.- Сегодня вышел из строя котел, который обогревает посёлок «Звёздный». У нас под угрозу попало 2400 человек, 18 многоквартирных домов. Оперативно была создана рабочая группа, выявилась неисправность форсунки. В связи с тем, что ремкомплект был в наличии, форсунку оперативно отремонтировали, - рассказал вчера о ходе ликвидации аварии председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев. - Более того, собрана сейчас вторая технологическая форсунка, если вдруг выйдет из строя та, которая смонтирована в данный момент. Сейчас всё под контролем, рабочая группа здесь. Будем здесь находиться, пока полностью не восстановим теплоснабжение.Фото: мэрия Улан-Удэ