Жительница Улан-Удэ пырнула ножом пьяного сожителя

В отношении женщины возбуждено уголовное дело





Вечером 25 декабря в полицию Улан-Удэ поступило сообщение из больницы. Туда поступил нетрезвый 39-летний гражданин с колото-резаным ранением груди.

Полицейские стали устанавливать обстоятельства получения им телесных повреждений. Они выяснили, что житель Октябрьского района пострадал от рук своей 40-летней сожительницы. Женщина нанесла ему удар ножом в грудь в ходе возникшей ссоры. Гражданка не работает, ранее не судима.В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»