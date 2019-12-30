В Улан-Удэ свищ оставил без тепла одиннадцать многоквартирных домов

Аварию устраняли четыре часа





Авария на тепловых сетях произошла днем 29 декабря на ул. Шаляпина в районе дома №25. Причиной стал свищ на подающем трубопроводе диаметром 200 мм. Из-за выхода воды из-под земли было отключено теплоснабжение в 11 многоквартирных домах по ул. Кирзавод, Тропинина, Кирпичная, а также в школе №38 и пяти прочих объектов.

На устранение аварии потребовалось четыре часа, после чего теплоснабжение было восстановлено, сообщается в оперативной сводке города.Фото: «Номер один»