30.12.2019
В Бурятии женщина на «Чайзере» стала виновницей тройного ДТП

В Бурятии женщина на «Чайзере» стала виновницей тройного ДТП

В результате аварии один человек попал в больницу

ДТП произошло около 12 часов дня 29 декабря на ул. Промышленная в селе Хоринск. 31-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Чайзер» не предоставила преимущества в движении и врезалась в «Тойоту Калдина». От удара «Тойоту» отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем «Киа Рио».

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии травмы различной степени тяжести получила женщина-пассажир «Киа». Ее доставили в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
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