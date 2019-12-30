Жителя Бурятии осудили условно за нанесение тяжкого вреда здоровью женщины

Однако в итоге мужчину все равно пришлось отправить в колонию







Прокуратура Бурятии поддержала представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене жителю села Багдарин условного наказания и направлении его в места лишения свободы.

Ранее суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму 800 тысяч рублей.«Поставленный на учет в уголовно-исполнительной инспекции осужденный уклонялся от исполнения наказания. Неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, не явился на ежемесячную отметку без уважительной причины, не принял меры к возмещению вреда», сообщили в надзорном ведомстве.Суд, с учетом заключения прокуратуры района, отменил виновному условное осуждение и направил его для отбывания наказания в колонию общего режима сроком на 3 года.Фото: «Номер один»