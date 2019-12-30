В Бурятии пьяный подросток ударил росгвардейца ножом в лицо

Однако уголовное наказание несовершеннолетнему не грозит





Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, происшествие случилось днем 27 декабря в селе Петропавловка Джидинского района. Там трое подростков распивали спиртное. Затем во дворе жилого дома они увидели ребенка, попытались отобрать у него игрушку, а один из них пнул мальчика.

Мать пострадавшего ребенка сразу обратилась в полицию, и прибывшие сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних задержали пьяных подростков. Их посадили в служебный автомобиль, которым управлял сотрудник вневедомственной охраны, чтобы отвезти в отдел для установления личности, оповещения родителей и составления процессуальных документов.По пути один из подростков выхватил нож и с заднего сиденья нанес им удар по лицу водителя, причинив ему проникающее ранение носовой и ротовой полости. Нападавший сразу был обезоружен другими сотрудниками, находившимися в салоне автомобиля.В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверка, направленная на установление всех обстоятельств происшествия. Так как напавший на представителя власти 14-летний подросток не достиг возраста уголовной ответственности, предусмотренной за совершение данного преступления, уголовное дело в отношении него возбудить невозможно.Поэтому следствие намерено направить собранные материалы в районную комиссию по делам несовершеннолетних для возбуждения перед судом ходатайства о помещении подростка в специализированное учебное заведение закрытого типа или для применения к нему иных меры воспитательного воздействия в соответствии с действующим законодательством.Фото: Росгвардия Бурятии