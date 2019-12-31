В Бурятии из-за новогоднего ажиотажа произошло в два раза больше аварий

Задержано полтора десятка пьяных водителей





За минувшие сутки в Бурятии произошло 42 автомобильные аварии, что больше обычного в два раза. В республиканском ГИБДД пояснили, что это связано с увеличением транспорта на улицах Улан-Удэ в преддверии Нового года. ДТП с пострадавшими не зарегистрированы.

На дорогах республики инспекторами выявлено 427 нарушений ПДД. В том числе задержаны 13 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Трое автомобилистов повторно попались пьяными в течение года.Фото: «Номер один»