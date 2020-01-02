В Бурятии два человека погибли на пожарах

Причины и обстоятельства трагедий до сих пор выясняются



В ночь на первое января на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в пятиквартирном жилом доме в городе Северобайкальск. Через четыре минуты на момент прибытия первого подразделения горела крыша дома и квартиры изнутри.



Звеном газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №9 спасено 6 жильцов. К сожалению, в ходе разбора завалов обнаружено тело женщины 1935 года рождения. Причина пожара и виновное лицо устанавливается.



Утром того же дня в СНТ "Тепловик" города Улан-Удэ горело строение размером 3,5 на 2,5 м. На момент прибытия пожарных здание горело полностью. Пожар ликвидирован за 13 минут, в помещении огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни. Личность погибшего и все обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.



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