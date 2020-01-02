В Бурятии судебного пристава осудили за фальсификацию доказательств

Начальник отдела получил 3,5 года условно с лишение права занимать должность



Вступил в законную силу приговор Закаменского районного суда в отношении бывшего начальника – старшего судебного пристава Закаменского районного отдела.



За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 299 (фальсификация доказательств по уголовному делу) и ч. 2 ст. 303 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) Уголовного кодекса Российской Федерации гражданский служащий приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с лишением права занимать должности федеральной государственной гражданской службы в органах Федеральной службы судебных приставов, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года 6 месяцев.



Данные факты были выявлены проверкой отдела государственной службы и кадров, противодействия коррупции Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.



Необходимо отметить, что служба судебных приставов ведет планомерную борьбу за «чистоту рядов», в случае выявления правонарушений и преступлений, виновные лица привлекаются к дисциплинарной и уголовной ответственности. В Управлении ФССП России по Республике Бурятия в круглосуточном режиме работает телефон доверия. Каждый, кто столкнулся с противоправными действиями со стороны работников службы, может позвонить по телефону – 21-46-79.



Фото: «Номер один»

