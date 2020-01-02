02.01.2020
Житель Улан-Удэ остался без машины и побитым из-за желания посмотреть салют

Житель Улан-Удэ остался без машины и побитым из-за желания посмотреть салют

Новогоднее чудо вылилось в уголовное дело

Ночью 1 января в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 33-летнего горожанина об угоне принадлежащей ему иномарки. Ущерб составил сто тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что сдает автомобиль в аренду. В 00.15 ему позвонил арендатор и сообщил о том, что на улице Рабочая он остановился посмотреть праздничные салюты. Из-за незначительного повода у него произошел конфликт с местными жителями. В результате потасовки неизвестные нанесли ему побои и похитили автомашину.

На задержание злоумышленников и розыск транспортного средства были ориентированы все наружные службы полиции.

В это же время в Госавтоинспекцию поступило телефонное сообщение о том, что в районе станции Дивизионная водитель иномарки совершает опасные маневры и подвергает опасности других участников движения.

На место незамедлительно выехал автопатруль ДПС. В результате преследования автомобиль был остановлен. За рулем оказался 29-летний ранее судимый, не имеющий права управления транспортными средствами житель Улан-Удэ, а также двое пассажиров.

Возбуждено уголовное дело, похищенная иномарка возвращена владельцу.

Фото: pixabay.com

Криминал
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