Житель Улан-Удэ остался без машины и побитым из-за желания посмотреть салют

Новогоднее чудо вылилось в уголовное дело



Ночью 1 января в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 33-летнего горожанина об угоне принадлежащей ему иномарки. Ущерб составил сто тысяч рублей.



Мужчина рассказал, что сдает автомобиль в аренду. В 00.15 ему позвонил арендатор и сообщил о том, что на улице Рабочая он остановился посмотреть праздничные салюты. Из-за незначительного повода у него произошел конфликт с местными жителями. В результате потасовки неизвестные нанесли ему побои и похитили автомашину.



На задержание злоумышленников и розыск транспортного средства были ориентированы все наружные службы полиции.



В это же время в Госавтоинспекцию поступило телефонное сообщение о том, что в районе станции Дивизионная водитель иномарки совершает опасные маневры и подвергает опасности других участников движения.



На место незамедлительно выехал автопатруль ДПС. В результате преследования автомобиль был остановлен. За рулем оказался 29-летний ранее судимый, не имеющий права управления транспортными средствами житель Улан-Удэ, а также двое пассажиров.



Возбуждено уголовное дело, похищенная иномарка возвращена владельцу.



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