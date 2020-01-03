В Бурятии грузовик въехал в иномарку

Вчера днём в Заиграевском районе на 31 км автодороги «Улан-Удэ - Кижинга – Хоринск» произошла авария с двумя пострадавшими.
- 43-летний водитель автомашины «Газ-3309», следуя со стороны поселка Онохой в направлении Улан-Удэ, при повороте в поселок Звёздный не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением водителя 1995 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
В результате ДТП травмы получили водитель и 21-летний пассажир (девушка) «Ниссана». Водитель грузовика освидетельствован сотрудниками ГИБДД, установлено состояние алкогольного опьянения - 1,21 мг/л.
Фото: https://vk.com/dtp_03
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