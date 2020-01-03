03.01.2020
В Бурятии грузовик въехал в иномарку

В Бурятии грузовик въехал в иномарку

Водитель большегруза оказался пьян

Вчера днём в Заиграевском районе на 31 км  автодороги «Улан-Удэ - Кижинга – Хоринск» произошла авария с двумя пострадавшими.


- 43-летний водитель автомашины «Газ-3309», следуя со стороны поселка Онохой в направлении Улан-Удэ, при повороте в поселок Звёздный не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением водителя 1995 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.



В результате ДТП травмы получили водитель и 21-летний пассажир (девушка) «Ниссана». Водитель  грузовика освидетельствован сотрудниками ГИБДД, установлено  состояние алкогольного опьянения - 1,21 мг/л.

Фото: https://vk.com/dtp_03

^