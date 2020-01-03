В Улан-Удэ пьяный посетитель ресторана забрал чужую шубу

1 января около 4 утра в дежурную часть полиции поступило заявление от горожанки, которая сообщила, что из гардероба в ресторане пропала ее норковая шуба. Ущерб потерпевшая оценила в 20 тысяч рублей.
В ходе дознания установило, что компания приехала отмечать Новый год в ресторан на Верхней Березовке. Граждане оставили верхнюю одежду в гардеробе, который находился в свободном доступе и не замыкался.
В этом же заведении праздник отмечала компания из четырех граждан. Покидая заведение, один из мужчин забрал из гардероба чужую норковую шубу.
Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали 32-летнего злоумышленника. Гражданин пояснил, что похитил шубку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина официально не работает, имеет погашенную судимость.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?