03.01.2020
Только в одном из районов Бурятии в праздники замерзло пять человек

Только в одном из районов Бурятии в праздники замерзло пять человек

Все погибшие – пожилые люди, которые были в алкогольном опьянении

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Заиграевскому району устанавливают обстоятельства несчастных случаев, в результате которых погибли пять человек.

Днем 1 января в селе Челутай на веранде дома обнаружено тело 55-летней женщины.  В этот же день в селе Новоильинск на улице обнаружен погибший 58-летний мужчина.
 
Утром 2 января в селе Старая Курба недалеко от своего дома обнаружена 54-летняя женщина, а 64-летний житель Новоильинска был найден на крыльце частного дома. Вечером 2 января очевидцы сообщили в полицию о 59-летнем мужчине, который замерз на крыльце дома в одном из пригородных СНТ.

По предварительной информации, причина гибели всех граждан – общее переохлаждение. По словам родственников и очевидцев, все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Трое граждан возвращались из гостей, еще два человека – вышли на улицу, но уснули на обратном пути в дом.

Полицейские призывают граждан быть бдительными, не злоупотреблять спиртными напитками. Находясь в компании, необходимо следить за детьми и пожилыми гражданами. Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Фото:  https://pixabay.com/

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