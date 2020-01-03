Только в одном из районов Бурятии в праздники замерзло пять человек

Все погибшие – пожилые люди, которые были в алкогольном опьянении



Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Заиграевскому району устанавливают обстоятельства несчастных случаев, в результате которых погибли пять человек.



Днем 1 января в селе Челутай на веранде дома обнаружено тело 55-летней женщины. В этот же день в селе Новоильинск на улице обнаружен погибший 58-летний мужчина.



Утром 2 января в селе Старая Курба недалеко от своего дома обнаружена 54-летняя женщина, а 64-летний житель Новоильинска был найден на крыльце частного дома. Вечером 2 января очевидцы сообщили в полицию о 59-летнем мужчине, который замерз на крыльце дома в одном из пригородных СНТ.



По предварительной информации, причина гибели всех граждан – общее переохлаждение. По словам родственников и очевидцев, все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Трое граждан возвращались из гостей, еще два человека – вышли на улицу, но уснули на обратном пути в дом.



Полицейские призывают граждан быть бдительными, не злоупотреблять спиртными напитками. Находясь в компании, необходимо следить за детьми и пожилыми гражданами. Единый телефон вызова экстренных служб: 112.



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Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Заиграевскому району устанавливают обстоятельства несчастных случаев, в результате которых погибли пять человек.Днем 1 января в селе Челутай на веранде дома обнаружено тело 55-летней женщины. В этот же день в селе Новоильинск на улице обнаружен погибший 58-летний мужчина.Утром 2 января в селе Старая Курба недалеко от своего дома обнаружена 54-летняя женщина, а 64-летний житель Новоильинска был найден на крыльце частного дома. Вечером 2 января очевидцы сообщили в полицию о 59-летнем мужчине, который замерз на крыльце дома в одном из пригородных СНТ.По предварительной информации, причина гибели всех граждан – общее переохлаждение. По словам родственников и очевидцев, все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Трое граждан возвращались из гостей, еще два человека – вышли на улицу, но уснули на обратном пути в дом.Полицейские призывают граждан быть бдительными, не злоупотреблять спиртными напитками. Находясь в компании, необходимо следить за детьми и пожилыми гражданами. Единый телефон вызова экстренных служб: 112.Фото: https://pixabay.com/