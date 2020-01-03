В Бурятии на пожаре погиб мужчина

Утром 3 января на пульт пожарной части №65 села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме. На момент прибытия пожарных горела одна из комнат дома.
В ходе тушения на веранде дома начальник части обнаружил тело мужчины. Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении. Также при пожаре повреждена комната на площади 10 кв.м.
Накануне, вечером 2 января поступило сообщение о пожаре в квартире одноэтажного 4-х квартирного жилого дома в поселке Таксимо Муйского района.
На момент прибытия пожарных было загорание в квартире, хозяин которой эвакуировался самостоятельно. В течение 20 минут работало звено газодымозащитной службы пожарной части №52.
В результате пожара повреждены квартира изнутри, потолочное перекрытие и крыша над квартирой на общей площади 70 кв м.
Владелец квартиры с ожогами госпитализирован в медучреждении. Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей - при растопке отопительной печи была использована легковоспламеняющаяся жидкость.
На 2 января на территории Бурятии зарегистрировано 10 пожаров, 8 из которых произошли в районах республики.
Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает: игнорирование правил пожарной безопасности угрожает Вашей жизни и здоровью! Если произошел пожар, незамедлительно сообщите об этом по телефону «101»!
Фото: https://pixabay.com/
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