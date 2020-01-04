В Улан-Удэ произошло 20 аварий за одни сутки

За минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 20 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе 2 ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения. Оба происшествия произошли в Октябрьском районе г. Улан-Удэ.
В 18 часов 30 минут 31-летний водитель автомобиля «Хонда Степ Вагон» (стаж вождения 1,5 года), следуя по пр. Строителей на нерегулируемом пешеходном переходе совершила столкновение с автомашиной «Ниссан Санни», водитель которого остановился пропустить пешехода. В результате ДТП травмы получили 65-летняя женщина – пассажир Ниссана и 10-летняя девочка – пассажир Хонды.
Около 10 часов вечера 29-летний водитель автомашины «Тойота Камри», следуя в состоянии алкогольного опьянения (0,49 мг/л) по ул. Пищевая не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение). В результате ДТП с травмами в медицинское учреждение была доставлена 32-летняя пассажирка автомобиля. Водитель привлечен к административной ответственности по ст. 12.8 КРФ об АП за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Вчера на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 378 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 11 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 2 автомобилистов за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года.
Фото: pixabay.com
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