В Бурятии за сутки полицейские изъяли более килограмма наркотиков

Самая крупная партия была найдена у 33-летней уроженки Хоринского района





За прошедшие сутки полицейские изъяли у жителей Бурятии более килограмма наркотиков. Так, днем 4 января полицейский нашли около килограмма конопли у 33-летней уроженки Хоринского района. Женщина была задержана полицейскими на улице Добролюбова в Улан-Удэ. У нее обнаружено два рюкзака, наполненных сухой растительной массой.



"По словам подозреваемой, наркотическое средство она собрала в Иволгинском районе и на чердаке одного из домов планировала изготовить гашиш. Злоумышленница созналась в употреблении наркотиков каннабисной группы. Отметим, что в момент задержания у нее установлен факт потребления запрещенного вещества", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Также в Кяхтинском районе полицейскими за наркопреступление задержан 31-летний мужчина, по месту жительства которого обнаружено более 250 граммов марихуаны.



Ранее сельчанин уже был судим за приобретение и хранение наркотика. По предварительной информации, он сам употреблял наркотики.



Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.



Напоминаем, что об известных Вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).



Фото: "Номер один"

