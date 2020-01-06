Жительница Бурятии лишилась в поликлинике мобильного телефона

Девушка забыла гаджет, а когда вернулась, его уже не было





В Хоринском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу сотового телефона в медучреждении.

Инцидент произошел 11 декабря. 22-летняя девушка, посетив врача, забыла мобильный на стуле в коридоре. Одевшись, она вышла из помещения, а когда обнаружила пропажу и вернулась в поликлинику, имущества уже не было.Похитителем телефона оказался 24-летний житель села Хоринск. Молодой человек, сопровождавший в лечебное учреждение подругу, заметил оставленный гаджет и похитил его для собственного пользования. Парень ранее он не судим, постоянного источника дохода не имеет.Похищенный телефон изъят. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»