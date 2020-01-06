В Бурятии росгвардейцы спасли женщину на пожаре

Заметив огонь в доме, правоохранители немедленно бросились на помощь





На окраине Кяхты сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметили, что из крыши частного дома идет дым и вырываются языки пламени. Росгвардейцы незамедлительно сообщили в дежурную часть о возгорании, вызвали пожарных и бросились на помощь. Правоохранители перелезли через забор и стали стучать в дверь и окна – будить жильцов дома.

Сержант Даба-Самбу Чойсоронов и младший сержант Сергей Семенов зашли внутрь дома и помогли женщине покинуть задымленное помещение.- Мы увидели, что очаг возгорания находится в котельной. Я отключил электроэнергию в доме для предотвращения замыкания и стал забрасывать снегом огонь, а мои напарники в это время зашли в задымленный дом для эвакуации жильцов, - рассказал младший сержант Ардан Цыденов.Росгвардейцы передали женщину прибывшим медикам для осмотра и до приезда пожарных тушили огонь подручными средствами. Благодаря их действиям жертв удалось избежать, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии