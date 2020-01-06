В Улан-Удэ лже-механик угнал автомобиль у знакомой

Он несколько дней ездил на чужой машине, пока не попался сотрудникам ГИБДД





Утром 5 января в Улан-Удэ на пр. Автомобилистов водитель автомашины «Тойота Королла Филдер» проигнорировал требование сотрудника ГИБДД об остановке и продолжил движение. Полицейские организовали преследование, в ходе которого из иномарки на ходу выпрыгнули два пассажира. На улице Октябрьской автомобиль блокировали. Водитель попытался скрыться, но был задержан полицейскими.

Нарушителем оказался 26-летний горожанин, не имеющий водительских прав. Как выяснилось, машина ему не принадлежит. Молодой человек, ранее работавший на станции техобслуживания, угнал ее у знакомой.Солгав, что он продолжает работать на СТО автослесарем, он предложил девушке отремонтировать иномарку. И в течение нескольких дней без разрешения пользовался чужим авто, в том числе, катаясь с друзьями по городу.Угон злоумышленник совершил, будучи условно осужденным за грабеж. Ранее он также был судим за квартирные кражи на территории Забайкальского края.Автомашина возвращена собственнице. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com