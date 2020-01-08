Житель Бурятии неудачно поменялся телефонами со знакомым

Сделка закончилась жестоким избиением и отъемом сотового



1 января в отдел полиции по Курумканскому району поступило сообщение от 19-летнего жителя села Курумкан о грабеже. Молодой человек сообщил, что он встретился со своим знакомым для обмена сотовыми телефонами.



Не договорившись об условиях сделки, потерпевший отказался от обмена, однако знакомый в ответ стал проявлять агрессию. Выхватив телефон, он начал избивать потерпевшего кулаком по лицу. Молодому человеку удалось убежать, и сообщить о произошедшем в полицию. Ущерб составил 9 тысяч рублей.



Подозреваемому 20 лет, он не работает, ранее был судим за аналогичные преступления. Парень задержан, похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», следствие продолжается.



Фотои "Номер один"

