08.01.2020
Житель Бурятии неудачно поменялся телефонами со знакомым

Житель Бурятии неудачно поменялся телефонами со знакомым

Сделка закончилась жестоким избиением и отъемом сотового

1 января в отдел полиции по Курумканскому району поступило сообщение от 19-летнего жителя села Курумкан о грабеже. Молодой человек сообщил, что он встретился со своим знакомым для обмена сотовыми телефонами.

Не договорившись об условиях сделки, потерпевший отказался от обмена, однако знакомый в ответ стал проявлять агрессию. Выхватив телефон, он начал избивать потерпевшего кулаком по лицу. Молодому человеку удалось убежать, и сообщить о произошедшем в полицию. Ущерб составил 9 тысяч рублей.

Подозреваемому 20 лет, он не работает, ранее был судим за аналогичные преступления. Парень задержан, похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», следствие продолжается.

Фотои "Номер один"
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