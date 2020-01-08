В Бурятии участковый задержал «черного лесоруба» с поличным

Во время профилактического рейда участковый уполномоченный полиции в Заиграевском лесничестве пресек незаконную рубку леса. При заготовке древесины задержан «черный лесоруб».
Установлено, что подозреваемый – неработающий 26-летний житель села Новая Брянь – спилил около кубометра сосны, не имея на то соответствующего разрешения. Ущерб от его действий составил более 26 тысяч рублей.
По словам злоумышленника, древесину он заготавливал для личных нужд.
Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.
Фото https://gazeta-n1.ru/stock/
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?