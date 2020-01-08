В Бурятии найдена мертвой целая семья

Мужчина зарезал сожительницу и ее дочь, а затем покончил с собой



6 января в селе Итанца Прибайкальского района Бурятии местный житель обратил внимание, что в жилище у соседа несколько дней не топится печь. Забеспокоившись, он проверил дом, но двери были заперты изнутри. Вернувшись позже, мужчина с силой потянул дверь, вырвал засов и смог зайти в помещение, где обнаружил тела 28-летнего хозяина дома, его 37-летней сожительницы и 8-летней дочери женщины.



Следственно-оперативной группой проведен доскональный осмотр места происшествия и зафиксированы все следы преступления. Исходя из полученных данных, сделаны предварительные выводы о том, что трагедия произошла, предположительно, 4 января в светлое время суток.



За месяц до нее, с начала декабря, хозяин дома стал проживать с женщиной и ее двумя несовершеннолетними детьми. Незадолго до происшествия сын женщины на праздники уехал к отцу. По версии следствия, 4 января между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина при помощи кухонных ножей расправился с женщиной и ее дочерью, а затем запер изнутри двери дома и сам свел счеты с жизнью.



Следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СК РФ по РБ возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе, малолетнего). Назначены необходимые судебно-медицинские, молекулярные и криминалистические экспертизы. Ведутся допросы односельчан и родственников покойных.



Фото



6 января в селе Итанца Прибайкальского района Бурятии местный житель обратил внимание, что в жилище у соседа несколько дней не топится печь. Забеспокоившись, он проверил дом, но двери были заперты изнутри. Вернувшись позже, мужчина с силой потянул дверь, вырвал засов и смог зайти в помещение, где обнаружил тела 28-летнего хозяина дома, его 37-летней сожительницы и 8-летней дочери женщины.Следственно-оперативной группой проведен доскональный осмотр места происшествия и зафиксированы все следы преступления. Исходя из полученных данных, сделаны предварительные выводы о том, что трагедия произошла, предположительно, 4 января в светлое время суток.За месяц до нее, с начала декабря, хозяин дома стал проживать с женщиной и ее двумя несовершеннолетними детьми. Незадолго до происшествия сын женщины на праздники уехал к отцу. По версии следствия, 4 января между сожителями произошла ссора, в ходе которой мужчина при помощи кухонных ножей расправился с женщиной и ее дочерью, а затем запер изнутри двери дома и сам свел счеты с жизнью.Следственным отделом по Прибайкальскому району СУ СК РФ по РБ возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе, малолетнего). Назначены необходимые судебно-медицинские, молекулярные и криминалистические экспертизы. Ведутся допросы односельчан и родственников покойных.Фото https://pixabay.com/ru/