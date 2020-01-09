В Бурятии двое мужчин и женщина побили полицейских в кафе

Один из дебоширов получил срок в колонии строгого режима





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин и женщины, жителей Курумканского района. Они обвинялись по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти). Один из мужчин также обвинялся по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2019 года двое мужчин и женщина, нарушая общественный порядок в кафе, нанесли удары по голове и лицу двум полицейским, прибывшим по вызову администрации заведения.Суд признал всех трех подсудимых виновными. Мужчина, который злостно и неоднократно не исполнял ограничения, установленные ему ранее судом, по совокупности преступлений назначено 3 года 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Двое других подсудимых получили условные сроки.Апелляционным постановлением Верховного суда Бурятии приговор оставлен без изменения, жалоба одного из осужденных – без удовлетворения.Фото: «Номер один»