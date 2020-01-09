В Бурятии посадили пьющего водителя

Мужчина уже был дважды судим за пьяное вождение





Суд Кабанского района рассмотрел уголовное дело в отношении 35-летнего жителя поселка Селенгинск. Он обвинялся по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее гражданин уже был дважды судимом за управление автомобилем в состоянии опьянения. Его приговаривали к обязательным работам и условному сроку. Не сделав должных выводов, в октябре 2019 года подсудимый вновь сел за руль в пьяном виде.Суд отменил мужчине условное осуждение и по совокупности приговорил к 3 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года.Фото: pixabay.com