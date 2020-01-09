Два человека погибли на дорогах Бурятии в новогодние праздники

В Бурятии с 1 по 8 января сотрудниками ГИБДД выявлено 3240 нарушений ПДД. Задержаны 98 водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 22 автомобилиста отказались от прохождения процедуры освидетельствования, еще 18 водителей задержаны за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
На дорогах республики произошло 130 дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями автомобилей, в том числе 11 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 11 получили травмы. В 8 происшествиях участники дорожного движения были пьяны, в их числе 2 пешехода, сообщили в ГИБДД Бурятии.
Напомним, самым резонансным происшествием стал смертельный наезд на 17-летнюю девушку
, которую сбил джип руководителя «Единой России», вице-спикера Хурала Баира Жамбалова. По официальной версии, в момент ДТП за рулем внедорожника находился бизнесмен Галуст Пилосян.
Фото: ГИБДД Бурятии
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