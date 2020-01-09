Два человека погибли на дорогах Бурятии в новогодние праздники

Задержаны более сотни пьяных водителей





В Бурятии с 1 по 8 января сотрудниками ГИБДД выявлено 3240 нарушений ПДД. Задержаны 98 водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 22 автомобилиста отказались от прохождения процедуры освидетельствования, еще 18 водителей задержаны за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.