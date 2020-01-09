В Бурятии Селенгу загрязнили марганцем

Его концентрация превысила предельно-допустимую в 65 раз





Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в конце года обнародовало шокирующие итоги по Бурятии. В ходе мониторинга качества воды в ноябре 2019 года химический анализ показал крайне тревожный факт по реке Селенге. В пробе, которую отобрали 21 ноября на пункте государственной сети наблюдений, обнаружили экстремально высокое загрязнение марганцем.



«Концентрация марганца составила 659 мкг/куб. дм (65,9 ПДК)», отмечено на официальном сайте управления.Пункт, который зарегистрировал катастрофическое превышение предельно допустимой концентрации, находится на километр ниже Улан-Удэ и на три километра выше села Сотниково (Иволгинский район).Власти начали расследовать возмутительный случай с марганцем. Из бурятского Роспотребнадзора материалы были переданы в республиканское Министерство природных ресурсов.- Материалы нам направили в целях установления предполагаемого источника попадания марганца в реку. Мы направили запрос в Росприроднадзор как федеральный надзорный орган. Почему именно им? Потому что река Селенга является объектом федерального значения. В настоящее время ожидаем ответа. Подозреваем, что произошел какой-то залповый выброс. Возможно, где-то случилась технологическая утечка, - прокомментировали в Минприроды Бурятии.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»