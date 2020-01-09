В Бурятии бабушка украла у дедушки кошелек

Свой поступок пожилая женщина объяснила весьма оригинально





6 января в полицию Мухоршибирского района с заявлением о краже кошелька обратился 74-летний местный житель. Он рассказал, что покупал продукты в магазине самообслуживания и на кассе обнаружил отсутствие портмоне в кармане куртки. Ущерб составил около трех тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась пожилая посетительница торговой точки.Увидев, что у мужчины, потянувшегося в карман за списком необходимых покупок, выпал кошелек, она подобрала его и вышла из магазина.Полицейским 75-летняя пенсионерка пояснила, что присвоила чужое имущество, потому что некогда сама при схожих обстоятельствах потеряла деньги, и ей их никто не вернул. Ранее гражданка не судима.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com