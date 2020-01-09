В Бурятии оправдали предпринимателя, насмерть сбившего дедушку

Родственники погибшего пребывают в шоке от правосудия





Жизнь 83-летнего Константина Дорофеева трагически оборвалась 4 октября 2016 года – его насмерть сбил грузовик. Уголовное дело после смертельного ДТП было возбуждено только через полтора года.

В феврале 2019-го Иволгинский районный суд вынес обвинительный приговор. Однако виновного полностью оправдал Верховный суд Бурятии, куда подсудимый подавал апелляцию. Родственники погибшего шокированы вынесенным решением. Кроме того, задавивший дедушку предприниматель отказывается выплачивать компенсацию дочери погибшего.ДТП произошло 4 октября 2016 года в селе Сотниково Иволгинского района - недалеко от остановки общественного транспорта в оживленном месте.- Мой папа пошел в магазин за хлебом. Несмотря на свой возраст, любил гулять, был подвижен. Вышел из магазина и начал переходить дорогу. Водитель грузовика должен был увидеть его издалека и притормозить. Или свернуть в заездной карман для автобусов, он совсем рядом был. Вместо этого решил объехать пешехода спереди. Для этого водитель заехал на встречную полосу и сбил его там, - вспоминает дочь погибшего.ДТП произошло средь бела дня. Обзор в обе стороны хороший. Есть, правда, один нюанс – дедушка переходил дорогу не по пешеходному переходу.- Уголовное дело не возбуждалось полтора года, и только в январе 2018-го нам удалось добиться, чтобы дело завели. Еще полгода ждали, пока материалы передадут в суд. За все это время от водителя мы не дождались ни извинений, ни простого сочувствия. Виновным он себя не признает, - возмущается Тамара Дорофеева.Дочь погибшего говорит, что водитель постоянно менял свои показания: сначала говорил, что ехал и увидел дедушку, который якобы внезапно остановился и начал махать водителю рукой, чтобы он проезжал. И когда до него оставалось 17 метров, дедушка вдруг побежал через дорогу, а водитель пытался его объехать, но не успел.- Однако на видеозаписи, которую мы взяли в магазине, видно, что дедушка никому руками не махал и все это выдумки, - говорит Тамара.В суде водитель грузовика свою вину также не признавал, говорил, что у него не было возможности предотвратить наезд на потерпевшего. Однако, согласно заключению эксперта, он располагал технической возможностью предотвратить наезд: если бы не поменял направление движения, то наезда удалось бы избежать. Кроме того, водитель должен был затормозить, хотя бы предпринять попытку торможения, чего не сделал.Изучив все обстоятельства, а также приняв во внимание преклонный возраст водителя и его болезненное состояние, Иволгинский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.Подсудимый, не согласившись с приговором районного суда, обжаловал его в Верховном суде Бурятии.- В апелляционном приговоре суд сделал вывод о том, что водитель не имел возможности избежать наезда на пешехода на основании того, что проезжую часть назвал «обочиной», а имеющуюся возможность у водителя свернуть направо в заездной карман даже не рассмотрел, - рассказывает Тамара Дорофеева.В решении суда фигурируют странные выводы экспертов. К примеру, о том, что «на видеозаписи в момент наезда автомобилем на пешехода левая нога Константина Ивановича находилась на полосе движения автомобиля, а определить точно, где находилась его правая нога и сам пешеход, не представляется возможным».- Своим апелляционным приговором Верховный суд Бурятии разрешил водителям выезжать на разделительную полосу, сбивать на ней пешеходов, при этом не тормозить, нарушать ПДД. Водителя оправдали. Когда мы спросили его о решении суда, ответил, что у него есть высокопоставленные родственники, - негодует дочь погибшего.Родственники, считая, что произошла какая-то ошибка, подала кассационную жалобу в Верховный суд РБ, но в пересмотре решения им отказано, так как «оснований для передачи представления и жалоб на рассмотрение в суд кассационной инстанции не имеется».Однако Тамара Константиновна не теряет надежды добиться справедливости и намерена обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»