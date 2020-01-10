В сельский кинотеатр Бурятии поставили бэушное оборудование вместо нового

Возбуждено несколько уголовных дел





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении начальника муниципального казенного учреждения культуры «Районное культурно-досуговое объединение» в Баргузинском районе. 57-летняя женщина обвиняется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным следствия, Баргузинским районным культурно-досуговым объединением из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии получены 5 млн. рублей для оборудования сельского кинотеатра в райцентре. После этого 30 августа 2018 года учреждение заключило контракт с одной коммерческой организацией на поставку и установку в кинозале экрана, проектора, кресел и другого кинематографического оборудования для просмотра фильмов в формате 3D.22 декабря 2018 года, принимая результаты выполненных работ, начальник учреждения досконально не проверила поставленное оборудование и подписала составленные акты без замечаний. Однако на принятом чиновником в качестве нового оборудовании имелись явные видимые внешние дефекты, свидетельствующие о том, что аппаратура и мебель до поставки находились в употреблении. А при работе проектора изображение на экране было нечетким, краски - бледными и тусклыми, не соответствующими заявленным стандартам качества показа.После возбуждения уголовного дела подозреваемая женщина признала вину, способствовала расследованию и установлению полной картины махинаций, совершенных при исполнении муниципального контракта. В настоящее время в рамках другого дела к уголовной ответственности также привлекаются поставщик кинооборудования, которому инкриминируется мошенничество. Еще один фигурант дела - член комиссии по осуществлению закупок Баргузинского районного культурно-досугового объединения, подозреваемый по ч. 4 ст. 200.5 УК РФ (незаконное получение денег за совершение действий в интересах дающего в связи с закупкой товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд).«В ходе расследования от подозреваемой в связи с оказанным следствию содействием поступило ходатайство о применении к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Халатность относиться к преступлениям небольшой тяжести. С учетом категории преступления, положительных характеристик подозреваемой женщины, следствие пришло к выводу о возможности удовлетворить заявленное ходатайство», сообщили в Следственном комитете Бурятии.Отметим, презентация кинотеатра с бэушным оборудованием состоялась в Баргузине 1 февраля 2019 года. На мероприятии присутствовали представители органов управления культурой муниципальных образований со всей республики. С приветственным словом выступил глава района Алексей Балуев. На презентацию также пригласили известного режиссера Солбона Лыгденова, который представил свой фильм «321 Сибирская». Также были показаны киноработы молодых режиссеров.Участники состоявшегося там же круглого стола обсудили возможность открытия кинозалов на селе и особенности работы кинотеатров.«В прошлом году мы заполнили заявку на конкурс Фонда кино. Там нет ничего страшного, главное точно заполнить все нормативные документы. С 15 декабря кинотеатр работает, киносеансы проходят 3 раза в день. Жители поселка, да и всего района с удовольствием ходят в кинотеатр. За 5 недель работы его посетили порядка 1900 человек», – рассказала тогда начальник РКДО Баргузинского района Татьяна Скосырская.Фото: пресс-служба правительства Бурятии