В Бурятии почтальон пошла на кражу из-за долгов

Свой поступок женщина объяснила тяжелым финансовым положением





43-летняя жительница одного из населенных пунктов Северо-Байкальского района украла у своей коллеги деньги. Свои действия злоумышленница объяснила тяжелым финансовым положением, сообщили в Росгвардии Бурятии.

Кража случилась 6 января в почтовом отделении. В этот день почтальон, получив деньги для выдачи пенсий жителям поселка, обнаружила пропажу 6,5 тысяч рублей, когда выдавала последнюю сумму пенсионеру. О произошедшем женщина сразу же сообщила руководству и в полицию.В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранители установили подозреваемую, которой оказалась коллега потерпевшей. Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину и доставили в полицию. Задержанная созналась в краже и рассказала, что деньги были нужны ей для оплаты долгов. Чтобы заплатить долг, она решила украсть деньги с надеждой, что кражу не обнаружат. Похищенные деньги изъяты в полном объеме.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Фото: Росгвардия Бурятии